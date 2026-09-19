Губернатор Рязанской области Павел Малков и Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудили вопросы защиты прав жителей Рязанской области

В ходе рабочей встречи, прошедшей в региональном Правительстве, речь шла о защите прав жителей региона, о работе с обращениями граждан, реализации их избирательных прав и конкретных проблемных ситуациях. Губернатор Павел Малков поблагодарил Уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову за внимание к региону и за совместную работу. Он отметил, что за два месяца этого года проходит уже вторая рабочая встреча. «Нам есть, что показать, чем поделиться. Есть целый ряд проектов, которыми мы гордимся. Конечно, есть проблемные вопросы, которые системно решаем. Будем благодарны за поддержку, дополнительные подсказки, как нам можно усилить эту работу. Важно, что вы посмотрели ряд наших учреждений, в том числе геронтологический центр. Я сам был там, общался с людьми, мы тогда целый ряд вопросов зафиксировали и взяли в работу. Для нас важно, чтобы социальные учреждения развивались, наполнялись жизнью, чтобы там было комфортно и интересно людям», — сказал Губернатор Павел Малков.

Губернатор Павел Малков провел встречу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая посетила Рязанскую область с рабочей поездкой. Основная цель визита — мониторинг соблюдения избирательных прав граждан.

В ходе рабочей встречи, прошедшей в региональном Правительстве, речь шла о защите прав жителей региона, о работе с обращениями граждан, реализации их избирательных прав и конкретных проблемных ситуациях.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову за внимание к региону и за совместную работу. Он отметил, что за два месяца этого года проходит уже вторая рабочая встреча.

«Нам есть, что показать, чем поделиться. Есть целый ряд проектов, которыми мы гордимся. Конечно, есть проблемные вопросы, которые системно решаем. Будем благодарны за поддержку, дополнительные подсказки, как нам можно усилить эту работу. Важно, что вы посмотрели ряд наших учреждений, в том числе геронтологический центр. Я сам был там, общался с людьми, мы тогда целый ряд вопросов зафиксировали и взяли в работу. Для нас важно, чтобы социальные учреждения развивались, наполнялись жизнью, чтобы там было комфортно и интересно людям», — сказал Губернатор Павел Малков.

По словам Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, за восемь месяцев этого года к ней поступило 887 обращений от жителей Рязанской области. За каждым из них — конкретный человек и ситуация, которую важно не затягивать. Поэтому здесь особенно нужна слаженная работа федерального и регионального уровней.

«Большинство обращений связано с тематикой СВО. По таким обращениям уже есть результаты: пятеро жителей региона вернулись из плена, другим военнослужащим помогли решить вопросы прохождения службы и восстановить документы. Важно, что и по другим чувствительным темам регион оперативно включается в работу. Благодарю за это Павла Викторовича Малкова и регионального Уполномоченного Наталью Леонидовну Епихину. Наша общая задача — не только реагировать на отдельные случаи, но и устранять причины, из-за которых люди сталкиваются с трудностями», — подчеркнула Яна Лантратова.

Губернатор Павел Малков, Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, региональный Уполномоченный Наталья Епихина посетили территорию Рязанской ВДНХ, ознакомились с работой Дворца Первых. Яна Лантратова приняла участие в заседании Штаба общественного наблюдения за выборами, оценила работу центра «Семья», геронтологический центр имени Мальшина, посетила ряд избирательных участков, обратив внимание на доступность голосования для людей с инвалидностью, соблюдение прав граждан в социальных учреждениях. Она отметила, что голосование в полной мере доступно для разных групп граждан.