20 сентября в Рязанской области ожидается небольшой дождь и туман

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами будет туманно. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +6…+11°С, днем прогреется до +19…+24°С.