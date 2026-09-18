Жителя Рязани лишили российского гражданства

Гражданства лишили уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона. Решение приняли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Отмечается, что действия иностранца «оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществе». Сотрудники региональной Росгвардии доставили мужчину в УВМ УМВД, где его ознакомили с решением о лишении гражданства и изъяли паспорт. Кроме того, иностранцу закрыт въезд в Россию на продолжительный срок. Он сейчас обязан отправиться в страну гражданской принадлежности.

Жителя Рязани лишили российского гражданства. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Гражданства лишили уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона. Решение приняли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Отмечается, что действия иностранца «оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществе».

Сотрудники региональной Росгвардии доставили мужчину в УВМ УМВД, где его ознакомили с решением о лишении гражданства и изъяли паспорт.

Кроме того, иностранцу закрыт въезд в Россию на продолжительный срок. Он сейчас обязан отправиться в страну гражданской принадлежности.

Видео: УМВД по Рязанской области.