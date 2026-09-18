Житель Рязанской области через суд добился признания праве на землю

Рязанский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску В. В. к администрации округа о признании права собственности на земельный участок в порядке приобретательной давности. Об этом сообщили на сайте суда. В ходе судебного разбирательства суд запросил выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и списки членов садоводческого некоммерческого товарищества, а также допросил свидетелей. 2 сентября 2026 года суд вынес решение, удовлетворяющее исковые требования истца. Однако данное решение еще не вступило в законную силу.

Рязанский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску В. В. к администрации округа о признании права собственности на земельный участок в порядке приобретательной давности. Об этом сообщили на сайте суда.

В ходе судебного разбирательства суд запросил выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и списки членов садоводческого некоммерческого товарищества, а также допросил свидетелей.

2 сентября 2026 года суд вынес решение, удовлетворяющее исковые требования истца. Однако данное решение еще не вступило в законную силу.