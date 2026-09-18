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Зеленский сделал тяжелое признание о бюджете Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал дефицит бюджета страны «космическим». Об этом сообщает «Страна.ua». По словам Зеленского, украинские власти готовят несколько стратегий для решения проблемы. Ранее он оценил дефицит финансирования расходов на ВСУ в 27 млрд долларов и призвал европейские страны предоставить часть средств из кредита ЕС, запланированного на следующий год.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дефицит бюджета страны «космическим». Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Зеленского, украинские власти готовят несколько стратегий для решения проблемы. Ранее он оценил дефицит финансирования расходов на ВСУ в 27 млрд долларов и призвал европейские страны предоставить часть средств из кредита ЕС, запланированного на следующий год.

12 сентября Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу сообщало, что Украина больше не может полностью обеспечивать оборонные расходы за счет внутренних ресурсов.

Бюджет Украины на 2026 год утвердили с дефицитом в 1,9 трлн гривен, или около 45 млрд долларов.