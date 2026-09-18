За неделю в Рязани штрафы за незаконную торговлю получили 44 продавца

Всего с начала 2026 года 1 517 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 117 900 рублей.

За неделю в Рязани штрафы за незаконную торговлю получили 44 продавца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала 2026 года 1 517 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 117 900 рублей.

Отметим, что покупать продукты в таких местах может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.