Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Президент принял участие в голосовании онлайн. Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборами стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня — до 20 сентября.