Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации
Президент поручил расширить программу на сельские дома культуры. «Программа социальной газификации является бессрочной и обязательно будет продолжена, как и газификация в целом», — заявил Путин.
Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации. Об этом сообщает ТАСС.
Президент поручил расширить программу на сельские дома культуры.
«Программа социальной газификации является бессрочной и обязательно будет продолжена, как и газификация в целом», — заявил Путин.