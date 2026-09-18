В Рязанском историческом музее открылась выставка космических монет

В Рязанском историческом музее открылась фотовыставка Банка России «Космос всегда мечта». Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, посвященных освоению космоса и его исследователям. На выставке представлены монеты из серий «Исторические события», «Выдающиеся личности России» и «Космос». Последнюю серию Банк России начал выпускать в 2021 году к 60-летию первого полета человека в космос. Выставка будет работать до конца октября по адресу: Рязань, улица Соборная, дом 22.

В Рязанском историческом музее открылась фотовыставка Банка России «Космос всегда мечта». Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, посвященных освоению космоса и его исследователям. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

На выставке представлены монеты из серий «Исторические события», «Выдающиеся личности России» и «Космос». Последнюю серию Банк России начал выпускать в 2021 году к 60-летию первого полета человека в космос.

Экспозиция рассказывает об истории освоения космоса — от идей Ломоносова и Циолковского до разработок Королева и Челомея и первых космонавтов.

Выставка будет работать до конца октября по адресу: Рязань, улица Соборная, дом 22.