В Рязанской области явка на выборах депутатов Госдумы РФ достигла 24,34%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Рязанской области к 20:00 18 сентября составила 24,34%. Такие данные привела Избирательная комиссия региона. В Рязанской области работают 960 избирательных участков. По словам председателя облизбиркома Андрея Сидоренко, все они открылись вовремя и обеспечены необходимыми материалами и оборудованием. Он также сообщил, что жалоб от избирателей, наблюдателей и представителей партий не поступало. Первый день трёхдневного голосования в Рязанской области завершился. Участки закрылись в 20:00.

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Рязанской области к 20:00 18 сентября составила 24,34%. Такие данные привела Избирательная комиссия региона.

В Рязанской области работают 960 избирательных участков. По словам председателя облизбиркома Андрея Сидоренко, все они открылись вовремя и обеспечены необходимыми материалами и оборудованием.

Он также сообщил, что жалоб от избирателей, наблюдателей и представителей партий не поступало.

Первый день трёхдневного голосования в Рязанской области завершился. Участки закрылись в 20:00.

Всего по России, по данным ЦИК РФ, явка на выборах в Госдуму превысила 25%.