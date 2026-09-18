В Рязанской области явка на выборах депутатов Госдумы РФ достигла 24,34%
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Рязанской области к 20:00 18 сентября составила 24,34%. Такие данные привела Избирательная комиссия региона. В Рязанской области работают 960 избирательных участков. По словам председателя облизбиркома Андрея Сидоренко, все они открылись вовремя и обеспечены необходимыми материалами и оборудованием. Он также сообщил, что жалоб от избирателей, наблюдателей и представителей партий не поступало. Первый день трёхдневного голосования в Рязанской области завершился. Участки закрылись в 20:00.
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Рязанской области к 20:00 18 сентября составила 24,34%. Такие данные привела Избирательная комиссия региона.
В Рязанской области работают 960 избирательных участков. По словам председателя облизбиркома Андрея Сидоренко, все они открылись вовремя и обеспечены необходимыми материалами и оборудованием.
Он также сообщил, что жалоб от избирателей, наблюдателей и представителей партий не поступало.
Первый день трёхдневного голосования в Рязанской области завершился. Участки закрылись в 20:00.
Всего по России, по данным ЦИК РФ, явка на выборах в Госдуму превысила 25%.