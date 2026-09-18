В Рязанской области возбудили два дела из-за завышенных цен на топливо

Рязанское УФАС рассматривает два дела о нарушении антимонопольного законодательства на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 18 сентября. Дела завели в отношении двух независимых продавцов топлива, работающих в Кадомском и Ермишинском районах. Как уточнили в УФАС, фирмы заподозрили в монопольно высокой цене на топливо.

Рязанское УФАС рассматривает два дела о нарушении антимонопольного законодательства на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 18 сентября.

Дела завели в отношении двух независимых продавцов топлива, работающих в Кадомском и Ермишинском районах.

Как уточнили в УФАС, фирмы заподозрили в монопольно высокой цене на топливо.