В Рязанской области установили охранные границы для Космодемьянской церкви

Согласно сайту газеты «Рязанские ведомости», где опубликовали постановление госинспекции по охране культурного наследия региона, церковь находится в селе Летово. Как указано в документации проекта, церковь, объект культурного наследия, построили в 1819 году. Как указано на сайте «Русские церкви», каменная церковь в селе Летово Рязанского уезда имела и имеет три престола в настоящей во имя святых бессеребренников Косьмы и Дамиана, святителя Игнатия, епископа Ростовского и преподобного Иоанна Лествичника. В трапезной части — два: во имя святого благоверного князя Александра Невского и святителя и чудотворца Николая. Когда-то здесь была своя церковно-приходская школа, построенная в 1889 году.