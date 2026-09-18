В Рязанской области осудят мужчину за угрозу убийством

По версии следствия, инцидент произошел весной 2026 года. Во время конфликта, который случился на почве личных неприязненных отношений, 37-летний фигурант схватил кухонный нож, приставил его лезвие к горлу женщины. При этом злоумышленник высказывал угрозы убийством. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Кораблинском районе осудят мужчину за угрозу убийством. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, инцидент произошел весной 2026 года. Во время конфликта, который случился на почве личных неприязненных отношений, 37-летний фигурант схватил кухонный нож, приставил его лезвие к горлу женщины. При этом злоумышленник высказывал угрозы убийством.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 1 статьи 119 УК РФ направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.