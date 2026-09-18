В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за тумана. Местами в регионе ожидается ухудшение видимости до 200-800 метров. Предупреждение будет действовать до 09:00 19 сентября.
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за тумана. Местами в регионе ожидается ухудшение видимости до 200-800 метров.
Предупреждение будет действовать до 09:00 19 сентября.