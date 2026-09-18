В Рязанской области мужчину задержали за хранение марихуанны

Инцидент произошел в селе Песочня Путятинского округа. Во дворе 36-летнего местного жителя нашли ведро, доверху наполненное марихуаной. Согласно проведенному исследованию масса наркотического средства превысила 700 граммов. Как выяснилось, летом мужчина вырастил кусты конопли, которую затем переработал в марихуану. Возбуждено уголовное дело.