В Рязанской области мужчину задержали за хранение марихуанны
Инцидент произошел в селе Песочня Путятинского округа. Во дворе 36-летнего местного жителя нашли ведро, доверху наполненное марихуаной. Согласно проведенному исследованию масса наркотического средства превысила 700 граммов. Как выяснилось, летом мужчина вырастил кусты конопли, которую затем переработал в марихуану. Возбуждено уголовное дело.
В Рязанской области мужчину задержали за хранение марихуанны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в селе Песочня Путятинского округа. Во дворе 36-летнего местного жителя нашли ведро, доверху наполненное марихуаной. Согласно проведенному исследованию масса наркотического средства превысила 700 граммов.
Как выяснилось, летом мужчина вырастил кусты конопли, которую затем переработал в марихуану.
Возбуждено уголовное дело.