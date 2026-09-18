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В Рязанской области мужчину задержали за хранение марихуанны
Инцидент произошел в селе Песочня Путятинского округа. Во дворе 36-летнего местного жителя нашли ведро, доверху наполненное марихуаной. Согласно проведенному исследованию масса наркотического средства превысила 700 граммов. Как выяснилось, летом мужчина вырастил кусты конопли, которую затем переработал в марихуану. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчину задержали за хранение марихуанны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Песочня Путятинского округа. Во дворе 36-летнего местного жителя нашли ведро, доверху наполненное марихуаной. Согласно проведенному исследованию масса наркотического средства превысила 700 граммов.

Как выяснилось, летом мужчина вырастил кусты конопли, которую затем переработал в марихуану.

Возбуждено уголовное дело.