Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
19°
Сбт, 19
19°
Вск, 20
21°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 85.15 / 85.45 18/09 18:15
Нал. EUR 99.15 / 99.90 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
2 часа назад
224
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
8 часов назад
296
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
Вчера 13:08
2 384
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 205
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани стартует III региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий»
Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области. Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 21 сентября по 25 октября. Возрастное ограничение — 18+.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области. Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 21 сентября по 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРКИ.

Премия проводится в целях создания целостной экосистемы, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать амбициозные проекты. Лауреатам присвоят статус Амбассадора креативных индустрий Рязанской области.

К участию приглашаются представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеры, создатели компьютерных игр, детских игрушек, писатели, дизайнеры, художники, музыканты. Всего определено 16 направлений в 15 тематических номинациях:

  1. «Инновации в традициях»;
  2. «Социальные креаторы»;
  3. «Архитектура и урбанистика»;
  4. «Народное творчество»;
  5. «Креативные исполнители»;
  6. «Дизайн — от идеи до воплощения»;
  7. «Цифровые инновации»;
  8. «Развлекательный региональный проект»;
  9. «Изобразительное искусство»;
  10. «Креативный медиапроект»;
  11. «Креатив без границ»;
  12. «Модное наследие»;
  13. «Издательское дело»;
  14. «Гастрономический проект»;
  15. «Лучшие решения в области ИИ».

В этом году впервые учреждена номинация, которая предусматривает участие креаторов из других регионов России — «Креатив без границ». Здесь будут рассматриваться проекты от креативных предпринимателей или деятелей из других регионов. Проекты должны демонстрировать оригинальные идеи и инновационные подходы в различных креативных областях, которые могли быть интересны и применимы для реализации в Рязанской области. Участники могут представить свои работы в любых жанрах и форматах.

После знакомства оргкомитета с проектами по всем обозначенным номинациям, работы будут переданы на оценку экспертному сообществу, в состав которого входят представители федеральных и региональных профильных ведомств, бизнеса, институтов поддержки предпринимательства.

Подведение итогов Премии, вручение наград и присвоение званий состоится 26 ноября.

С положением можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение — 18+.