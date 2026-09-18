В Рязани стартует III региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий»

Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» вновь принимает заявки на участие в
Премия проводится в целях создания целостной экосистемы, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать амбициозные проекты. Лауреатам присвоят статус Амбассадора креативных индустрий Рязанской области.
К участию приглашаются представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеры, создатели компьютерных игр, детских игрушек, писатели, дизайнеры, художники, музыканты. Всего определено 16 направлений в 15 тематических номинациях:
- «Инновации в традициях»;
- «Социальные креаторы»;
- «Архитектура и урбанистика»;
- «Народное творчество»;
- «Креативные исполнители»;
- «Дизайн — от идеи до воплощения»;
- «Цифровые инновации»;
- «Развлекательный региональный проект»;
- «Изобразительное искусство»;
- «Креативный медиапроект»;
- «Креатив без границ»;
- «Модное наследие»;
- «Издательское дело»;
- «Гастрономический проект»;
- «Лучшие решения в области ИИ».
В этом году впервые учреждена номинация, которая предусматривает участие креаторов из других регионов России — «Креатив без границ». Здесь будут рассматриваться проекты от креативных предпринимателей или деятелей из других регионов. Проекты должны демонстрировать оригинальные идеи и инновационные подходы в различных креативных областях, которые могли быть интересны и применимы для реализации в Рязанской области. Участники могут представить свои работы в любых жанрах и форматах.
После знакомства оргкомитета с проектами по всем обозначенным номинациям, работы будут переданы на оценку экспертному сообществу, в состав которого входят представители федеральных и региональных профильных ведомств, бизнеса, институтов поддержки предпринимательства.
Подведение итогов
С положением можно ознакомиться по
Возрастное ограничение — 18+.