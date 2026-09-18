В Рязани стартует III региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий»

Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области. Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 21 сентября по 25 октября. Возрастное ограничение — 18+.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области . Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 21 сентября по 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРКИ.

Премия проводится в целях создания целостной экосистемы, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать амбициозные проекты. Лауреатам присвоят статус Амбассадора креативных индустрий Рязанской области.

К участию приглашаются представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеры, создатели компьютерных игр, детских игрушек, писатели, дизайнеры, художники, музыканты. Всего определено 16 направлений в 15 тематических номинациях:

«Инновации в традициях»; «Социальные креаторы»; «Архитектура и урбанистика»; «Народное творчество»; «Креативные исполнители»; «Дизайн — от идеи до воплощения»; «Цифровые инновации»; «Развлекательный региональный проект»; «Изобразительное искусство»; «Креативный медиапроект»; «Креатив без границ»; «Модное наследие»; «Издательское дело»; «Гастрономический проект»; «Лучшие решения в области ИИ».

В этом году впервые учреждена номинация, которая предусматривает участие креаторов из других регионов России — «Креатив без границ». Здесь будут рассматриваться проекты от креативных предпринимателей или деятелей из других регионов. Проекты должны демонстрировать оригинальные идеи и инновационные подходы в различных креативных областях, которые могли быть интересны и применимы для реализации в Рязанской области. Участники могут представить свои работы в любых жанрах и форматах.

После знакомства оргкомитета с проектами по всем обозначенным номинациям, работы будут переданы на оценку экспертному сообществу, в состав которого входят представители федеральных и региональных профильных ведомств, бизнеса, институтов поддержки предпринимательства.

Подведение итогов Премии , вручение наград и присвоение званий состоится 26 ноября.

С положением можно ознакомиться по ссылке .

Возрастное ограничение — 18+.