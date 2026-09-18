В Рязани случился пожар

Пожар произошел вечером 17 сентября на улице МОГЭС. Информация диспетчеру поступила в 17:40. Горела хозяйственная постройка. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила три квадратных метра. Строение повреждено огнем. Пострадавших нет.