В Рязани пройдет мотопробег, закрывающий сезон

Мотопробег состоится в субботу, 19 сентября. Байкеры соберутся в 12.30 у ТЦ «Премьер» и проедут большой колонной по городу в сопровождении ГИБДД. Участникам рассказали, что для мероприятия необходимо иметь чистые номера, шлемы и прочие атрибуты.

В Рязани пройдет мотопробег, закрывающий сезон. Об этом сообщается в соцсетях.

Мотопробег состоится в субботу, 19 сентября. Байкеры соберутся в 12.30 у ТЦ «Премьер» и проедут большой колонной по городу в сопровождении ГИБДД.

Участникам рассказали, что для мероприятия необходимо иметь чистые номера, шлемы и прочие атрибуты.

Возрастное ограничение 18+.