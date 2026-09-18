В Рязани построили каркас нового центра по производству теплоизоляции

В технопарке «Рязанский» продолжается строительство инжинирингового центра компании «Технониколь» по производству теплоизоляционных материалов. Об этом сообщает Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области. На объекте уже смонтировали несущие конструкции каркаса производственной части, а также административно-бытового блока. Сейчас специалисты продолжают строительные работы. После завершения строительства новый центр будет использоваться для производства теплоизоляционных материалов и позволит увеличить объемы выпуска продукции.