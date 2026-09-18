В России зафиксировали снижение продаж легковых автомобилей второй месяц подряд

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают снижаться, в августе зафиксировали падение на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным «Автостата», общее количество реализованных автомобилей составило 518,2 тысячи единиц. Отмечается, что это снижение наблюдается уже второй месяц подряд, так как в июле продажи упали на 5,6%. Эксперты подчёркивают, что активность покупателей на вторичном рынке также снизилась. Среди причин ослабления спроса называются высокие цены на автомобили с пробегом, сложности с доступностью топлива и проблемы с кредитованием. Многие покупатели ищут европейские марки автомобилей с определенными характеристиками и не готовы рассматривать китайские модели в отсутствие подходящих вариантов.

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают снижаться, в августе зафиксировали падение на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет «Ъ».

По данным аналитического агентства «Автостат», общее количество реализованных автомобилей составило 518,2 тысячи единиц. Отмечается, что это снижение наблюдается уже второй месяц подряд, так как в июле продажи упали на 5,6%.

Эксперты подчёркивают, что активность покупателей на вторичном рынке также снизилась. Роман Титов, заместитель гендиректора АГ «Авилон», уточнил, что говорить о случайной статистической погрешности уже неуместно, так как наблюдается устойчивый тренд снижения.

Среди причин ослабления спроса называются высокие цены на автомобили с пробегом, сложности с доступностью топлива и проблемы с кредитованием. Многие покупатели ищут европейские марки автомобилей с определенными характеристиками и не готовы рассматривать китайские модели в отсутствие подходящих вариантов.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считает, что хотя спрос стал более осторожным, снижение продаж не следует рассматривать как устойчивую тенденцию. В ассоциации полагают, что это может быть сезонная нормализация активности после изменений в сроках покупок.

В то же время структура вторичного рынка меняется: в августе китайские автомобили с пробегом впервые заняли пятое место по объему продаж.