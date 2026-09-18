В России введут новый стандарт дошкольного образования с 2027 года

В России в ближайшее время будет принят новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова, передает РИА Новости. По словам Колударовой, новый стандарт призван улучшить качество дошкольного образования и обеспечить более современный подход к обучению детей в раннем возрасте. Он будет включать обновленные требования к образовательным программам, методическим материалам и квалификации педагогов.

В России в ближайшее время будет принят новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова, передает РИА Новости.

По словам Колударовой, новый стандарт призван улучшить качество дошкольного образования и обеспечить более современный подход к обучению детей в раннем возрасте. Он будет включать обновленные требования к образовательным программам, методическим материалам и квалификации педагогов.

Заместитель министра отметила, что внедрение нового стандарта является важным шагом в реформировании системы образования и направлено на создание комфортной и безопасной образовательной среды для детей.