В России удвоились продажи некоторых фруктов и овощей из-за роста заболеваемости

Продажи редьки и малины значительно выросли в начале сентября на фоне сезонного увеличения заболеваемости, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сети «Ашан». В первые две недели месяца спрос на редьку увеличился в 2 раза, а на малину — в 1,5 раза. Отмечается, что рост интереса к народным средствам от простуды связан с осенним повышением заболеваемости, когда люди начинают активнее заботиться о профилактике. Также зафиксирован рост продаж цитрусовых: апельсинов — на 20%, лимонов — на 10%. Спрос на малиновое варенье увеличился на 7%, а на бумажные платочки — на 10%. В годовом выражении продажи малины выросли в 1,5 раза, а варенья — почти в 2 раза, что указывает на раннее начало сезона простуд.

Продажи редьки и малины значительно выросли в начале сентября на фоне сезонного увеличения заболеваемости, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сети «Ашан».

В первые две недели месяца спрос на редьку увеличился в 2 раза, а на малину — в 1,5 раза.

Отмечается, что рост интереса к народным средствам от простуды связан с осенним повышением заболеваемости, когда люди начинают активнее заботиться о профилактике. Также зафиксирован рост продаж цитрусовых: апельсинов — на 20%, лимонов — на 10%. Спрос на малиновое варенье увеличился на 7%, а на бумажные платочки — на 10%.

В годовом выражении продажи малины выросли в 1,5 раза, а варенья — почти в 2 раза, что указывает на раннее начало сезона простуд.