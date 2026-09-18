В России могут усложнить ЕГЭ

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко допустил возможность усложнения заданий ЕГЭ. По словам Фурсенко, решение может быть принято из‑за стабильно высоких результатов выпускников. «Наверное, надо, если так хорошо все сдают экзамены, и ЕГЭ, и олимпиады, наверное, надо усложнять задачи. Я думаю, что ничего страшного, если у нас будет меньше стобалльников. Нам же главная цель в ЕГЭ — это просто посмотреть, как ребята усваивают материал», — заявил он. Чиновник подчеркнул, что приоритетом для него является не число выпускников с максимальными баллами, а общий уровень освоения школьной программы среди абитуриентов.

В России могут усложнить ЕГЭ. Об этом пишет ТАСС.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко допустил возможность усложнения заданий ЕГЭ. По словам Фурсенко, решение может быть принято из‑за стабильно высоких результатов выпускников.

«Наверное, надо, если так хорошо все сдают экзамены, и ЕГЭ, и олимпиады, наверное, надо усложнять задачи. Я думаю, что ничего страшного, если у нас будет меньше стобалльников. Нам же главная цель в ЕГЭ — это просто посмотреть, как ребята усваивают материал», — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что приоритетом для него является не число выпускников с максимальными баллами, а общий уровень освоения школьной программы среди абитуриентов.