В России хотят отменить утильсбор для электромобилей

За отмену утилизационного сбора для электрокаров выступил сенатор Айрат Гибатдинов. Кроме того, он предложил снизить НДС до 10% на электромобили, произведённые в России. По словам сенатора, такие меры помогут сделать машины дешевле и поддержать отечественное производство. Сейчас размер утильсбора для электромобилей и гибридов зависит в том числе от мощности электромотора.

В России хотят отменить утильсбор для электромобилей. Об этом пишет ТАСС.

За отмену утилизационного сбора для электрокаров выступил сенатор Айрат Гибатдинов. Кроме того, он предложил снизить НДС до 10% на электромобили, произведённые в России.

По словам сенатора, такие меры помогут сделать машины дешевле и поддержать отечественное производство. Сейчас размер утильсбора для электромобилей и гибридов зависит в том числе от мощности электромотора.