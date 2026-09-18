В Роскачестве призвали не использовать нерафинированное масло для жарки

В Роскачестве дали рекомендации по выбору масла для жарки. Об этом 18 сентября сообщает RT. Эксперты советуют использовать рафинированное и дезодорированное масло высшего или премиум‑сорта: оно лучше подходит для готовки на высокой температуре. Важно, чтобы продукт был прозрачным, без осадка. В Роскачестве отметили, что для жарки подходят оливковое (кроме virgin и extra virgin), подсолнечное, кокосовое, арахисовое, пальмовое и пальмоядровое масла. Не рекомендовали брать нерафинированное, а также сорта с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот — например, соевое, рапсовое и кукурузное: они быстро горят.

В Роскачестве дали рекомендации по выбору масла для жарки. Об этом 18 сентября сообщает RT.

Эксперты советуют использовать рафинированное и дезодорированное масло высшего или премиум‑сорта: оно лучше подходит для готовки на высокой температуре. Важно, чтобы продукт был прозрачным, без осадка.

В Роскачестве отметили, что для жарки подходят оливковое (кроме virgin и extra virgin), подсолнечное, кокосовое, арахисовое, пальмовое и пальмоядровое масла. Не рекомендовали брать нерафинированное, а также сорта с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот — например, соевое, рапсовое и кукурузное: они быстро горят.

Специалисты уточнили, что при жарке нужно помнить о так называемой точке дымления — температуре, при которой выделяются вредные вещества. Так, у свежего рафинированного она достигает примерно 227 °C, а у нерафинированного — всего 107 °C.