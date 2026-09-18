В одной из аптек Кадомского района выявили нарушения

Прокуратура Кадомского района выявила нарушения в аптечном пункте ГАУ РО «Рязань-Фармация». Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. В информационной системе мониторинга движения лекарств числились 18 наименований препаратов, которых фактически не было в наличии. Сотрудники аптеки вовремя не внесли изменения в систему, из-за чего данные об остатках оказались недостоверными.

Прокуратура Кадомского района выявила нарушения в аптечном пункте ГАУ РО «Рязань-Фармация». Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

В информационной системе мониторинга движения лекарств числились 18 наименований препаратов, которых фактически не было в наличии. Сотрудники аптеки вовремя не внесли изменения в систему, из-за чего данные об остатках оказались недостоверными.

Директору «Рязань-Фармации» внесли представление. В отношении должностного лица также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ.