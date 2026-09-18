В МВД рассказали, как отказаться от участия в преступлении

В МВД России рассказали, при каких условиях человек может избежать уголовной ответственности после отказа от участия в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно статье 31 УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца и сообщил о его подготовке в полицию.
В МВД подчеркнули, что человек должен остановиться самостоятельно, а не после задержания, отказаться от преступления окончательно и сообщить о готовящемся преступлении правоохранителям.
В ведомстве также предупредили, что вербовщики могут угрожать подросткам уголовным преследованием за уже выполненные действия. Например, если человек передал злоумышленникам фотографию объекта, но затем отказался от участия в диверсии и обратился в полицию, это само по себе не влечет уголовной ответственности.