В МВД рассказали, как отказаться от участия в преступлении

В МВД России рассказали, при каких условиях человек может избежать уголовной ответственности после отказа от участия в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно статье 31 УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца и сообщил о его подготовке в полицию. В МВД подчеркнули, что человек должен остановиться самостоятельно, а не после задержания, отказаться от преступления окончательно и сообщить о готовящемся преступлении правоохранителям.

В МВД России рассказали, при каких условиях человек может избежать уголовной ответственности после отказа от участия в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно статье 31 УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца и сообщил о его подготовке в полицию.

В МВД подчеркнули, что человек должен остановиться самостоятельно, а не после задержания, отказаться от преступления окончательно и сообщить о готовящемся преступлении правоохранителям.

В ведомстве также предупредили, что вербовщики могут угрожать подросткам уголовным преследованием за уже выполненные действия. Например, если человек передал злоумышленникам фотографию объекта, но затем отказался от участия в диверсии и обратился в полицию, это само по себе не влечет уголовной ответственности.