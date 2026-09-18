В МЧС рассказали о ночном пожаре в Рязанской области
Информация появилась в соцсетях ведомства. Возгорание произошло в четверг, 17 сентября, в 01:20. Горела хозяйственная постройка в селе Константиново Рыбновского округа. В итоге огнем повреждено сооружение. В тушении участвовали 8 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 48 м².
В МЧС рассказали о ночном пожаре в Рязанской области. Информация появилась в соцсетях ведомства.
Возгорание произошло в четверг, 17 сентября, в 01:20. Горела хозяйственная постройка в селе Константиново Рыбновского округа. В итоге огнем повреждено сооружение.
В тушении участвовали 8 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 48 м².