В Кремле заявили, что скрытой мобилизации после выборов не будет

По словам Пескова, у властей нет планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года. Так пресс-секретарь президента отреагировал на статью Bloomberg о якобы подготовке «скрытой мобилизации» в России.

В Кремле заявили, что скрытой мобилизации после выборов не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у властей нет планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года.

Так пресс-секретарь президента отреагировал на статью Bloomberg о якобы подготовке «скрытой мобилизации» в России.