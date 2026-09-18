В Кремле заявили, что скрытой мобилизации после выборов не будет
По словам Пескова, у властей нет планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года. Так пресс-секретарь президента отреагировал на статью Bloomberg о якобы подготовке «скрытой мобилизации» в России.
В Кремле заявили, что скрытой мобилизации после выборов не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, у властей нет планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года.
Так пресс-секретарь президента отреагировал на статью Bloomberg о якобы подготовке «скрытой мобилизации» в России.