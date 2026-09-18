В детский травмпункт в Рязани за неделю попали 475 пациентов

119 детей обратились с переломами, 267 — с ушибами и растяжениями, 69 — с ранами, восемь — с черепно-мозговой травмой. 11 несовершеннолетних рязанцев покусали животные. С ожогами обратился один пациент.

За прошедшую неделю, с 11 по 18 сентября, в травматологический пункт ОДКБ имени Н. В Дмитриевой поступили 475 детей. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

119 детей обратились с переломами, 267 — с ушибами и растяжениями, 69 — с ранами, восемь — с черепно-мозговой травмой.

11 несовершеннолетних рязанцев покусали животные. С ожогами обратился один пациент.