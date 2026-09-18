Умер актер из сериала «Кадетство» Аркадий Куликов

Куликов родился в Лихославле в 1950 году. В 1972 году он окончил Калининское культурно-просветительское училище и уже в 1973 году начал работать в Тверском театре кукол, где служил более 40 лет. Известными ролями на сцене стали Дьявол в «Божественной комедии», кардинал Ришелье в «Трех мушкетерах», Мастер в «Мастере и Маргарите», Дед Фатей в «Волшебном кольце», Пигмалион в «Божественной Галатее» и другие. Аркадий Куликов также снимался в кино. Он запомнился зрителям своими ролями в сериалах «Кадетство» (2006), «История летчика» (2009) и «Вольная грамота» (2018).

Заслуженный артист РФ и ветеран Тверского театра кукол Аркадий Куликов скончался в возрасте 76 лет. Об этом РИА Новости сообщили в его семье.

Куликов родился в Лихославле в 1950 году. В 1972 году он окончил Калининское культурно-просветительское училище и уже в 1973 году начал работать в Тверском театре кукол, где служил более 40 лет. Известными ролями на сцене стали Дьявол в «Божественной комедии», кардинал Ришелье в «Трех мушкетерах», Мастер в «Мастере и Маргарите», Дед Фатей в «Волшебном кольце», Пигмалион в «Божественной Галатее» и другие.

Аркадий Куликов также снимался в кино. Он запомнился зрителям своими ролями в сериалах «Кадетство» (2006), «История летчика» (2009) и «Вольная грамота» (2018).

Фото: Тверской государственный театр кукол.