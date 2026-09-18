Украина получит от Еврокомиссии 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников

Отмечается, что средства перечислят в пятницу, 18 сентября. Как указано в публикации, из нового транша Украина сможет приобретать также ракеты к американским системам Patriot. Агентство указало, что это уже четвертая выплата Киеву по оборонной части кредита. Уточняется, что с учетом нового транша ЕК с начала года перечислила Украине почти 15 млрд евро на военные и другие нужды.