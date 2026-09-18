Татьяна Панфилова приняла участие в выборах депутатов Госдумы

Татьяна Панфилова проголосовала на избирательном участке № 935. «Участвуя в парламентских выборах, проявляя активную гражданскую позицию, мы берём на себя ответственность за будущее нашей страны, региона, города. В Год единства народов России участие в выборах приобретает особый смысл: у нас сотни народов, разные традиции, но одна большая история и одно общее дело. Уверена, что результаты голосования будет отражать волю граждан, а победу одержат самые достойные — те, кто действительно готов работать на благо России», — сказала Татьяна Панфилова.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова приняла участие в выборах депутатов Госдумы IX созыва. Об этом сообщили на сайте органа местного самоуправления.

Татьяна Панфилова проголосовала на избирательном участке № 935.

«Участвуя в парламентских выборах, проявляя активную гражданскую позицию, мы берём на себя ответственность за будущее нашей страны, региона, города. В Год единства народов России участие в выборах приобретает особый смысл: у нас сотни народов, разные традиции, но одна большая история и одно общее дело.

Уверена, что результаты голосования будет отражать волю граждан, а победу одержат самые достойные — те, кто действительно готов работать на благо России», — сказала Татьяна Панфилова.