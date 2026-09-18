SuperJob: 62% компаний Рязани не смотрят на причины увольнения в трудовой книжке

По данным исследования SuperJob, 62% компаний в Рязани не обращают внимания на то, как указано увольнение в трудовой книжке. Большинство рязанцев (67%) уволились с последнего места работы по собственному желанию. Лишь 15% расстались с работодателем по соглашению сторон, а 9% — по сокращению штата. Мужчины чаще выбирают формулировку «по соглашению сторон», тогда как женщины чаще увольняются «по собственному желанию». С возрастом уменьшается число тех, кто уходит по собственному желанию: среди молодежи до 35 лет это 74%, а среди людей старше 45 лет — 60%.

По данным исследования SuperJob, 62% компаний в Рязани не обращают внимания на то, как указано увольнение в трудовой книжке. Большинство рязанцев (67%) уволились с последнего места работы по собственному желанию. Лишь 15% расстались с работодателем по соглашению сторон, а 9% — по сокращению штата.

Мужчины чаще выбирают формулировку «по соглашению сторон», тогда как женщины чаще увольняются «по собственному желанию». С возрастом уменьшается число тех, кто уходит по собственному желанию: среди молодежи до 35 лет это 74%, а среди людей старше 45 лет — 60%.

Среди тех, кто уволился по соглашению сторон, 61% не считают, что такая запись мешает им найти новую работу, а 10% уверены, что она даже помогает. Что касается рекрутеров, то 62% из них заявили, что формулировка увольнения не имеет значения при выборе кандидата.