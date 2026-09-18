Суд потребовал рязанца заплатить деньги, которые он задолжал банку

Рязанский райсуд Рязанской области удовлетворил иск ПАО МКК «Займер» к М. В. о взыскании задолженности по договору займа. Об этом сообщила пресс-служба суда. Истец требовал вернуть не только основную сумму долга, но и проценты за пользование кредитными средствами, а также расходы на оплату государственной пошлины. Согласно материалам дела, между банком и ответчиком был заключен договор займа, в рамках которого кредитная организация предоставила заемщику денежные средства. Однако М. В. неоднократно нарушал сроки погашения как основного долга, так и процентов. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес решение в пользу истца, удовлетворив его требования.

Рязанский райсуд Рязанской области удовлетворил иск ПАО МКК «Займер» к М. В. о взыскании задолженности по договору займа. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец требовал вернуть не только основную сумму долга, но и проценты за пользование кредитными средствами, а также расходы на оплату государственной пошлины.

Согласно материалам дела, между банком и ответчиком был заключен договор займа, в рамках которого кредитная организация предоставила заемщику денежные средства. Однако М. В. неоднократно нарушал сроки погашения как основного долга, так и процентов.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес решение в пользу истца, удовлетворив его требования.