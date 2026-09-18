Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам

Сбер берёт на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка. Каждый месяц клиенты будут получать 50 Гб скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в СберМобайл и подключить тариф «Для профессионалов». В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7 500 рублей в год.

Сбер берёт на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка. Каждый месяц клиенты будут получать 50 Гб скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в СберМобайл и подключить тариф «Для профессионалов». В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7 500 рублей в год.

Это расширяет возможности зарплатной карты Сбера. Мобильная связь вычёркивается из обязательных ежемесячных расходов человека. Здесь нет скрытых условий и требований по тратам: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбер.

Клиенту не придётся менять контактные данные в онлайн-банках, на «Госуслугах», в мессенджерах или сервисах доставки. Перейти в СберМобайл можно со своим номером. Для этого достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера при оформлении зарплаты.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатными переводы между клиентами Сбера и оплату ЖКХ в СберБанк Онлайн. Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете».

Ольга Барынина, директор по стратегии СберМобайла:

«Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни — она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплатного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам Сбермобайла».

Оплата связи Сбером дополняет преимущества для зарплатных клиентов банка. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и предложениями сервисов Сбера и партнёров. Банк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в ежедневных делах.

Общий срок Акции «Тарифный план „Для Профессионалов“ от СберМобайл для получателей зарплатных выплат на счет в ПАО Сбербанк»: 15.09.2026 по 31.12.2027 . Мобильная связь на этом Тарифе без абонентской платы за месяц действует до тех пор, пока клиент Сбера получает зарплатные зачисления на карту\счет в Сбера хотя бы 1 раз в календарный месяц. Срок совершения Участником Акции действий: с 15.09.2026 — 30.11.2027 . Подробнее об условиях и ограничениях на sberbank.ru . Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 . Организатор акции: ПАО Сбербанк.18+