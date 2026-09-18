Рязанский театр драмы «отправил» зрителей в психиатрическую больницу

17 сентября в Рязанском театре драмы прошел второй день премьеры спектакля «Смерть Дон Кихота» по пьесе Никиты Москового-Руссо, который выступил и автором текста, и режиссером постановки. На показе побывал журналист РЗН.инфо. Первое, что приводит в восторг и одновременно в ступор, — это то, как билетеры проводят зрителя в зал. Уже с первых минут спектакль ломает привычные театральные каноны: посетители оказываются прямо на сцене за закрытыми кулисами, где размещены зрительские места. Такое решение позволяет стать не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником спектакля. Возрастное ограничение — 16+.

17 сентября в Рязанском театре драмы прошел второй день премьеры спектакля «Смерть Дон Кихота» по пьесе Никиты Москового-Руссо, который выступил и автором текста, и режиссером постановки. На показе побывал журналист РЗН.инфо.

Первое, что приводит в восторг и одновременно в ступор, — это то, как билетеры проводят зрителя в зал. Уже с первых минут спектакль ломает привычные театральные каноны: посетители оказываются прямо на сцене за закрытыми кулисами, где размещены зрительские места. Такое решение позволяет стать не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником спектакля.

Режиссер Никита Московой-Руссо в беседе с журналистами объяснил эту задумку так: «Изначально мы планировали делать спектакль малой формы. Но малая сцена для этого не подошла, потому что материал требовал большего пространства. Поэтому было принято решение, что мы будем ставить постановку на сцене».

В центре истории — Дон Кихот (Сергей Леонтьев). Он оказывается в пространстве, где фантазия встречается с серой и пустой реальностью — в психиатрической больнице. Здесь он находится вместе со своим «рыцарем», санитаром Сашей (Денис Чистяков), его женой (Анастасия Сылка), врачом (Роман Горбачев) и человеком в черном (Владислав Пантелеев). Больничные стены становятся местом, где Дон Кихот проживает свои приключения и сражения.

Лампы, железная кровать, стойка с лекарствами, белые стены, которые заменяют шторами — декорации и свет подобраны настолько хорошо, что ощущение реального присутствия в клинике не покидает ни на секунду.

Дон Кихот Сергея Леонтьева — не просто образ безумца в больничной пижаме. В его глазах — то детская наивность, то трагическая обреченность. Он сражается с испытаниями, которых нет, но мы видим их вместе с ним. И это самое страшное и самое прекрасное. Персонаж отчаянно цепляется за свою фантазию, потому что реальность слишком невыносима.

Денис Чистяков в роли санитара Саши — это та самая «серая реальность», которая пытается то ли вылечить, то ли сломать Дон Кихота. Но в какой-то момент и сам Саша теряет границу между нормой и безумием.

Анастасия Сылка в роли жены Саши — это тихая боль спектакля. Каждое её появление на сцене восхищало. В её глазах — вся безысходность жизни, где не осталось места для чуда.

Роман Горбачев в роли врача — это холодный разум системы. Он не злодей, он делает свою работу. Но от его спокойствия становится по-настоящему жутко: за ними скрывается вся безжалостность мира, который не терпит своеобразности.

Человек в черном (Владислав Пантелеев) — самый загадочный персонаж спектакля. Он появляется из ниоткуда, исчезает в темноте, и каждый раз, когда он оказывается на сцене, воздух становится тяжелее. Это не просто смерть — это что-то более неуловимое. Персонаж не пугает криками или резкими движениями. Он молчит. Человек в чёрном стоит в тёмном углу сцены, но его присутствие чувствуется кожей. Когда он наконец начинает говорить — по спине бегут мурашки… Его роль настолько проработана и отыграна, что моментами вводит в настоящий ужас. Владислав Пантелеев создает образ, который невозможно расшифровать до конца. Его взгляд — пустой, но в то же время пронзительный, будто он смотрит прямо в душу.

После просмотра спектакля складывается неоднозначное впечатление. Остается множество вопросов и рассуждений о жизни, реальности и фантазии. Где заканчивается безумие и начинается истина? Кто на самом деле сумасшедший — тот, кто верит в фантазии, или тот, кто их не видит?

Режиссер Никита Московой-Руссо после второго дня премьеры поделился своими ощущениями: «Моё собственное удовлетворение я получил ещё вчера. Когда режиссёр делает работу, он вынашивает идею, потом передаёт её в руки актёров, и они дальше сами несут, как ребёнка. Вчера у меня произошла сепарация с этим спектаклем. Поэтому сегодня я уже чувствую, что даже как будто бы к нему отношения не имею. Но то, как вчера мои эмоции, чувства и реакция зала мне показали, что спектакль состоялся, и значит дело я своё сделал. Теперь главное, чтобы спектакль жил и продолжал это дело».

Длительность спектакля (16+) 1 час 30 минут без антракта, но эти полтора часа пролетают незаметно.

Автор: Алина Попова.

Фото: Евгения Сосулина.