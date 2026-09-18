Рязанский костюм представили на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге прошла выставка, где было представлено рязанское дизайнерское искусство. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской ВДНХ. На площадке Универмага «Россия» представлены креативные проекты из разных стран, среди которых выделилось платье из коллекции «Рязанская сказка» дизайнера Лизы Анисимовой. Отмечается, что в этом наряде гармонично переплетаются мотивы рязанских ремёсел, самобытные орнаменты и современный крой. Участники фестиваля подчеркнули, что приятно видеть, как культурный код Рязани выходит на большую аудиторию и демонстрирует город с новой, стильной стороны.

На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге прошла выставка, где было представлено рязанское дизайнерское искусство. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской ВДНХ.

На площадке Универмага «Россия» представлены креативные проекты из разных стран, среди которых выделилось платье из коллекции «Рязанская сказка» дизайнера Лизы Анисимовой.

Отмечается, что в этом наряде гармонично переплетаются мотивы рязанских ремёсел, самобытные орнаменты и современный крой. Участники фестиваля подчеркнули, что приятно видеть, как культурный код Рязани выходит на большую аудиторию и демонстрирует город с новой, стильной стороны.