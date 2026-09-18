Рязанский театр драмы выступит на фестивале «Смоленский ковчег»
Рязанский театр драмы примет участие в X Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег». Фестиваль проходит в Смоленске с 18 по 25 сентября, сообщили в пресс-службе театра. 18 сентября рязанские артисты показали романтическую комедию Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Печенежского. Премьера спектакля в Рязанском театре драмы состоялась 3 марта 2025 года. Ранее постановка участвовала в международном фестивале «Славянские театральные встречи» в Брянске.
Рязанский театр драмы примет участие в X Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег». Фестиваль проходит в Смоленске с 18 по 25 сентября, сообщили в пресс-службе театра.
18 сентября рязанские артисты показали романтическую комедию Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Печенежского.
Премьера спектакля в Рязанском театре драмы состоялась 3 марта 2025 года. Ранее постановка участвовала в международном фестивале «Славянские театральные встречи» в Брянске.
«Смоленский ковчег» проводится с 2008 года раз в два года. В фестивале участвуют театральные коллективы России и ближнего зарубежья.
Фото: Рязанский театр драмы.