Рязанский театр драмы выступит на фестивале «Смоленский ковчег»

Рязанский театр драмы примет участие в X Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег». Фестиваль проходит в Смоленске с 18 по 25 сентября, сообщили в пресс-службе театра. 18 сентября рязанские артисты показали романтическую комедию Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Печенежского. Премьера спектакля в Рязанском театре драмы состоялась 3 марта 2025 года. Ранее постановка участвовала в международном фестивале «Славянские театральные встречи» в Брянске.