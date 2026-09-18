Рязанские полицейские отправили на родину 4 мигрантов, нарушивших закон

Депортации подвергнуты 3 человека. Это граждане стран Среднеазиатского региона, которые недавно освободились из исправительных колоний после отбытия наказания за такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи. Выдворению подлежал 1 гражданин страны Средней Азии, неоднократно нарушивший миграционное законодательство.