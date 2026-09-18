Рязанская Прокуратура помогла женщине вернуть переплаченные деньги за вывоз ТКО

Прокуратура Кораблинского района восстановила права местной жительницы, которая столкнулась с ошибками при начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили на сайте ведомства. Выяснилось, что региональный оператор ООО «Эко-Пронск» на протяжении нескольких лет рассчитывал стоимость услуги, исходя из восьми прописанных в доме человек, хотя с 2020 года четверо из них сняты с регистрационного учета. Из-за использования неактуальных данных заявительница переплачивала за услугу. Прокуратура внесла представление в ООО «Эко-Пронск», и по результатам его рассмотрения нарушения были устранены. Заявительнице был произведен перерасчет на сумму 26 тысяч рублей.

Прокуратура Кораблинского района восстановила права местной жительницы, которая столкнулась с ошибками при начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Выяснилось, что региональный оператор ООО «Эко-Пронск» на протяжении нескольких лет рассчитывал стоимость услуги, исходя из восьми прописанных в доме человек, хотя с 2020 года четверо из них сняты с регистрационного учета.

Из-за использования неактуальных данных заявительница переплачивала за услугу. Прокуратура внесла представление в ООО «Эко-Пронск», и по результатам его рассмотрения нарушения были устранены. Заявительнице был произведен перерасчет на сумму 26 тысяч рублей.