Рязанская область вошла в число регионов с заметным подорожанием «вторички»

В Санкт-Петербурге цена квадратного метра выросла на 20% и составила 293,4 тысячи рублей. Удмуртия показала рост на 18%, а Марий Эл — на 17%. Также заметное подорожание произошло в Белгородской области, Забайкальском крае и Чувашии — по 15%, а в Брянской, Новгородской, Вологодской и Рязанской областях — по 14%. В Москве и Подмосковье рост составил 6% и 12% соответственно. В среднем по стране цена квадратного метра на вторичном рынке достигла 153,5 тысячи рублей, что на 2% больше, чем год назад. Несмотря на рост цен, в шести регионах России наблюдается снижение стоимости жилья. Больше всего цены упали в Коми, Якутии и Мурманской области.

Вторичное жилье в России подорожало за год, особенно в Санкт-Петербурге, Удмуртии и Марий Эл. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Недвижимости».

В Санкт-Петербурге цена квадратного метра выросла на 20% и составила 293,4 тысячи рублей. Удмуртия показала рост на 18%, а Марий Эл — на 17%.

Также заметное подорожание произошло в Белгородской области, Забайкальском крае и Чувашии — по 15%, а в Брянской, Новгородской, Вологодской и Рязанской областях — по 14%. В Москве и Подмосковье рост составил 6% и 12% соответственно.

В среднем по стране цена квадратного метра на вторичном рынке достигла 153,5 тысячи рублей, что на 2% больше, чем год назад. Несмотря на рост цен, в шести регионах России наблюдается снижение стоимости жилья. Больше всего цены упали в Коми, Якутии и Мурманской области.