Рязанку обворовали на отдыхе в Танзании, администрация отеля отказала в помощи

Россияне начали массово сталкиваться с кражами на отдыхе в Танзании, сообщает «Baza». Соотечественники сообщают о случаях воровства в пятизвездочных отелях страны, где за последние несколько недель произошло минимум шесть инцидентов. Так, одной жертвой стала 40-летняя Елена из Рязани, у которой у бассейна отеля Riu Palace Swahili украли 100 долларов (8,4 тысячи рублей). Администрация этого отеля также отказалась нести ответственность за сохранность вещей.

Россияне начали массово сталкиваться с кражами на отдыхе в Танзании, сообщает «Baza».

Соотечественники сообщают о случаях воровства в пятизвездочных отелях страны, где за последние несколько недель произошло минимум шесть инцидентов. Так, у 35-летней Екатерины из Подмосковья украдены 1700 долларов (143,6 тысячи рублей) из сейфа в отеле Sands Island Resort на Занзибаре. Полиция не проявила интереса к проблеме туристки, а проверка заключалась в разговоре администратора с уборщицей, которая заявила, что ничего не видела.

Еще одной жертвой стала 40-летняя Елена из Рязани, у которой у бассейна отеля Riu Palace Swahili украли 100 долларов (8,4 тысячи рублей). Администрация этого отеля также отказалась нести ответственность за сохранность вещей.

Аналогичная ситуация произошла и с 40-летним москвичом Александром, который в конце августа лишился французских духов. Гостиница также сняла с себя ответственность за произошедшее.