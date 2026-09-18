Рязанцы объявили поиски очевидцев ДТП с участием скорой

По словам рязанцев, авария случилась 2 июля 2026 года, примерно в 11:25, на пересечении Московского шоссе и проезда Шабулина. Отмечается, что столкнулись Kia и скорая. «Важная деталь: водитель скорой находился в машине один, без медицинского персонала. Скорая двигалась с проблесковыми маячками», — говорится в сообщении. Автор поста ищет очевидцев аварии или записи с видеорегистратора со звуком. Связаться можно по номеру: +7 (910) 573-66-87.

Рязанцы объявили поиски очевидцев ДТП с участием скорой. Пост об этом опубликован в соцсетях.

По словам рязанцев, авария случилась 2 июля 2026 года, примерно в 11:25, на пересечении Московского шоссе и проезда Шабулина. Отмечается, что столкнулись Kia и скорая.

«Важная деталь: водитель скорой находился в машине один, без медицинского персонала. Скорая двигалась с проблесковыми маячками», — говорится в сообщении.