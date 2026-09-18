Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 18 сентября

С 09:00 до 17:00 18 сентября холодную воду отключили по адресам: Дзержинского, дома № 24 корпус 1, 24/26; Семена Середы, дом № 27; 2-я Железнодорожная, дома № 12, 16; Типанова, дом № 21.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 18 сентября. Об этом сообщили в Водоканале.

С 09:00 до 17:00 18 сентября холодную воду отключили по адресам: