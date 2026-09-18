Рязанцам начали приходить предупреждения об угрозе БПЛА на телевизоры

По словам рязанцев, впервые им пришла рассылка от РСЧС на телевизор ночью 17 сентября. У них установлена ТВ-приставка Wink. «Беспилотная опасность на территории Рязанской области 21:23. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорилось в сообщении РСЧС. Согласно данным с сайта МЧС России, министерство и Wink подписали договор в июле 2026 года. Из него следует, что в интерфейсе видеосервиса будут появляться оповещения о чрезвычайных ситуациях. Информацию онлайн-кинотеатр получает из мобильного приложения «МЧС России», данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на экраны.

Рязанцам начали приходить предупреждения об угрозе БПЛА на телевизоры. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.

По словам рязанцев, впервые им пришла рассылка от РСЧС на телевизор ночью 17 сентября. У них установлена ТВ-приставка Wink.

«Беспилотная опасность на территории Рязанской области 21:23. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорилось в сообщении РСЧС.

Согласно данным с сайта МЧС России, министерство и Wink подписали договор в июле 2026 года. Из него следует, что в интерфейсе видеосервиса будут появляться оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Информацию онлайн-кинотеатр получает из мобильного приложения «МЧС России», данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на экраны. Для этого используется совместная отечественная разработка Wink и ИТ-кластера «Ростелекома» — внутренняя система информирования на всех экранах онлайн-кинотеатра (телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), которая независима от зарубежных решений доставки пуш-сообщений.