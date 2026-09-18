Рязанцам начали приходить предупреждения об угрозе БПЛА на телевизоры. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.
По словам рязанцев, впервые им пришла рассылка от РСЧС на телевизор ночью 17 сентября. У них установлена ТВ-приставка Wink.
«Беспилотная опасность на территории Рязанской области 21:23. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорилось в сообщении РСЧС.
Согласно данным с сайта МЧС России, министерство и Wink подписали договор в июле 2026 года. Из него следует, что в интерфейсе видеосервиса будут появляться оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Информацию онлайн-кинотеатр получает из мобильного приложения «МЧС России», данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на экраны. Для этого используется совместная отечественная разработка Wink и ИТ-кластера «Ростелекома» — внутренняя система информирования на всех экранах онлайн-кинотеатра (телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), которая независима от зарубежных решений доставки пуш-сообщений.