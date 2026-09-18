«Рязань-ВДВ» проведет еще два домашних матча в сентябре

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведет еще два домашних матча в рамках чемпионата России по хоккею ВХЛ. В сентябре команда сыграет с пензенским «Дизелем» и саратовским «Кристаллом». Об этом сообщили в пресс-службе ХК. 21 сентября в 19:00 рязанцы встретятся с «Дизелем», а 23 сентября в это же время — с «Кристаллом». Оба матча пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». 17 сентября «Рязань-ВДВ» обыграла на домашнем льду «Тамбов» со счетом 1:0. После шести матчей чемпионата команда набрала шесть очков.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведет еще два домашних матча в рамках чемпионата России по хоккею ВХЛ. В сентябре команда сыграет с пензенским «Дизелем» и саратовским «Кристаллом». Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

21 сентября в 19:00 рязанцы встретятся с «Дизелем», а 23 сентября в это же время — с «Кристаллом». Оба матча пройдут во Дворце спорта «Олимпийский».

17 сентября «Рязань-ВДВ» обыграла на домашнем льду «Тамбов» со счетом 1:0. После шести матчей чемпионата команда набрала шесть очков.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский», а также по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».