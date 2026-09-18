Россиянам рассказали о праздничных и выходных днях в 2027 году

Правительство России утвердило праздничные и выходные дни на 2027 год. Как сообщает РИА Новости, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В указе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, также указаны другие выходные дни: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. Кроме того, 31 декабря также объявлен выходным.

Правительство России утвердило праздничные и выходные дни на 2027 год. Как сообщает РИА Новости, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

В указе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, также указаны другие выходные дни:

с 21 по 23 февраля,

с 6 по 8 марта,

с 1 по 3 мая,

с 8 по 10 мая,

с 12 по 14 июня,

с 4 по 7 ноября.

Кроме того, 31 декабря также объявлен выходным.

Фото: РИА Новости.