Россия приняла ответные меры на 21-й пакет санкций ЕС

Россия расширила список представителей Евросоюза и европейских государств, которым запрещен въезд в страну. В МИД РФ заявили, что это стало ответом на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает РИА Новости. В российский стоп-лист включили представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, а также граждан других европейских государств, поддерживающих санкционную политику Брюсселя.

Россия расширила список представителей Евросоюза и европейских государств, которым запрещен въезд в страну. В МИД РФ заявили, что это стало ответом на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает РИА Новости.

В российский стоп-лист включили представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, а также граждан других европейских государств, поддерживающих санкционную политику Брюсселя.

По данным МИД, ограничения коснулись в том числе лиц, участвовавших в принятии решений о военной помощи Украине, введении антироссийских санкций и действиях, которые российское ведомство считает направленными на подрыв территориальной целостности России.