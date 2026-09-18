Российский чиновник предложил готовить детей к многодетности с детсада

Продолжать такое воспитание глава региона считает нужным в школах и вузах. «Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи», — сказал Шумков в интервью ГТРК «Курган». Девочкам, по его мнению, нужно рассказывать о будущем материнстве и ценности большой семьи.